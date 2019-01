Trois mois de prison avec sursis pour trois manifestants gilets jaunes interpellés à Quimper le 5 janvier

Deux hommes et une femme étaient entendus aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Quimper pour des violences commises en direction des forces de l'ordre lors de la manifestation du 5 janvier dernier. Mais à l'audience, le seul blessé était l'un des prévenus.

Quimper, France

Trois gilets jaunes écopent de trois mois de prison avec sursis pour la manifestation du 5 janvier, à Quimper, sur les quais de l'Odet, devant la préfecture du Finistère. Ils étaient jugés pour violences volontaires en direction des CRS, devant le tribunal correctionnel de Quimper. Un moment de justice parfois déroutant.

Un ballon de peinture est-il violent ?

On y a a discuté de la dangerosité de ballons de baudruches remplis de peinture. "Oui, c'est violent, quel que soit le projectile, c'est violent de jeter des choses en direction des forces de l'ordre qui protègent les édifices publiques" explique l'avocate des trois CRS, absents à l'audience. "On vient entraver le travail de ces fonctionnaires, qui n'y voient plus rien".

"Peinture à l'eau"

Alors, est-ce violent de jeter des ballons de baudruches remplis de peinture ? Peinture "à l'eau" croit même bon de préciser un des manifestants qui reconnait avoir confectionné ces projectiles colorés. "Oui, c'est violent" confirme aussi le procureur. Il insiste en disant que des bouteilles de bières, et des œufs ont aussi fait partie des projectiles lancés sur les CRS ce 5 janvier.

Deux morlaisiens, un quimperlois

Oui mais tous les manifestants n'ont pas jeté tous les types de projectiles. La morlaisienne, mère de quatre enfants reconnait une insulte, et des jets d’œufs. Le quimperlois boucher-charcutier "de bientôt 44 ans" séparé de la mère de son enfant reconnait des jets de ballons de baudruche, mais pas l'acte de rébellion. Il se plaint en revanche du poignet et de l'épaule depuis la manif. Certificat médical à l'appui. "Je leur ai demandé la permission de m’asseoir, ils m'ont maintenu au sol, face contre terre, entravé". L'autre morlaisien ne reconnait pas les jets de bouteilles. C'est pourtant ce fait qui est retenu contre lui.

Une manifestation n'est pas un jeu, vous avez fait n'importe quoi - le procureur

L'interpellation était-elle violente, elle ? Une vidéo est projetée dans la salle d'audience. Difficile, à vrai dire, d'en titrer des conclusions. Mais le procureur enfonce quand même le clou sur le thème du respect des institutions. Il estime que certains manifestants ont perdu la notion de normalité."Une manif n'est pas un jeu, on a l'impression d'être devant un tribunal pour enfant ! Vous croyez que tout ça est bon enfant. Le droit de manifester existe mais ce n'est pas celui de faire n'importe quoi et vous avez fait n'importe quoi ! Les CRS ont aussi mieux à faire le samedi après-midi que de recevoir de la peinture et des œufs".

Ils ont un doute, mais ils nous condamnent -l'un des trois prévenus

Le procureur demandait de la prison ferme avec aménagement des peines. Le tribunal ordonne trois mois de prison avec sursis "parce qu'ils ont un doute... mais ils nous condamnent quand même" lâche un prévenu, dépité... c'était dit-il sa première manifestation. Les intérêts civils seront jugés en juin. L'un des soutiens des gilets jaunes promet d'ici-là de nouvelles vidéos pour contre-balancer la parole des CRS.