Trois mois de prison avec sursis pour une intrusion violente au lycée de Valentigney

Scène surréaliste ce 6 octobre 2022 au lycée Armand Peugeot de Valentigney. En milieu d'après-midi, un homme de 30 ans fait irruption dans l'établissement, accompagné de deux complices. Il entre dans une classe et frappe un élève de terminale, avant de prendre la fuite. C'est sa jeune sœur qui l'a appelé à la rescousse et l'a fait entrer dans le lycée pour régler un prétendu différend avec un autre lycéen. L'homme comparaissait ce lundi devant le tribunal judiciaire de Montbéliard pour cette intrusion violente.

ⓘ Publicité

A la barre, l'homme de 30 ans se lance dans un florilège d'excuses, comme il les avait déjà exprimées au lendemain des faits. "Je regrette tellement", dit-il "Tout part d'un malentendu. Ma jeune sœur va mal. C'est moi qui m'en occupe. Quand elle m'a appelé, j'ai pris peur et j'ai très mal agi". Après un conflit mineur avec la victime, la jeune lycéenne quittera la classe pour appeler son frère et aller lui ouvrir le portillon du lycée Armand Peugeot.

L'alerte est donnée aussitôt. Mais tout va très vite. Le grand frère court vers la salle de classe de sa sœur. Dans un discours visiblement bien préparé, le trentenaire parle de gifle, alors que l'enquête a conclu à deux coups de poing à la tête, occasionnant des contusions crâniennes. Le certificat médical établira 21 jours d'ITT. Selon ses parents, le garçon reste très marqué psychologiquement.

Le prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violences. "Il a changé", clame son avocat, Me Samy Ihadadene, comme pour tempérer la plaidoirie de la partie civile. "Sans l'intervention de l'enseignant et du CPE, l'agression aurait continué. Jusqu'où ?", interpelle l'avocate de la victime, Me Julia Bouveresse qui ajoute : "Il entre en classe et frappe, sans prendre le temps de comprendre, promettant même de revenir".

Au parquet, la substitute du procureur parle de "faits inadmissibles commis dans un établissement scolaire censé être une enceinte protégée", mais Sandra Coello insiste sur les excuses exprimées aussitôt et répétées ensuite par l'agresseur. Elle requiert trois mois de prison avec sursis. Le tribunal suivra. Trois mois avec sursis. Les parents du garçon s'avouent perplexes.