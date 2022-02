Trois mois de prison pour des tags nocturnes en gare de Bayonne

Lui parle de "d'expression artistique". la SNCF ne rigole pas du tout, et déplore le coût financier des détériorations. Un jeune basque de 28 ans, originaire de Bilbao à été condamné ce lundi après-midi 28 février 202, à trois mois de prison avec sursis pour "dégradation". Une décision prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne, réuni en comparution immédiate ce lundi 28 février 2022. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, le jeune homme a été arrêté par les policiers en flagrant délit, alors qu'il était en train de taguer avec des bombes de peinture, trois wagons de voyageurs qui se trouvaient en zone de stationnement. Trois complices, également originaires de Biscaye, étaient avec lui, mais n'ont pas été poursuivis faute de preuves suffisantes.

Dispositif mis en place par la police pour les arrêter

03h45, en pleine nuit, ce 26 février. Des agents de sécurité de la SNCF à Hendaye sont alertés par le système de sécurité automatique qui couvre la gare de Bayonne et prévient les responsables en cas d'intrusion. Ni une, ni deux, ils déboulent sur le site et sollicitent la police nationale. La brigade de nuit anti criminalité met en place un dispositif sur le secteur et arrête quatre jeunes gens en pleine action. Certains tendent de fuir par la rue Maubec. En vain. Une forte odeur de peinture se dégage des lieux, et des sacs remplis de bombes de peinture sont retrouvés par les enquêteurs. Le prévenu a été formellement identifié et confondu par une vidéo tournée avec l'appareil photo de l'équipe elle-même.

Un coût financier pour la SNCF

Vêtu de noir, le prévenu se présente à la barre du tribunal comme une victime de sa crédulité. Il raconte: "je n'avais pas conscience de la gravité des faits. je ne voulais pas porter préjudice mais c'était un mode d'expression artistique". Sauf qu'au moment de son arrestation, le jeune homme était équipé d'une chasuble orange de la SNCF "achetée dans un marché d'occasion" explique le jeune homme. "drôle de coïncidence" s'étonne la présidente du tribunal Anne Mackowiak.

Commis de cuisine à mi temps le prévenu explique qu'il est aussi artiste et qu'avec ses amis ils sont venus à Bayonne pour carnaval, mais que faute de fête nocturne ils se sont tournés vers leur "activité artistique". "Il y en a pour 8 000 euros de dommage" dénonce l'avocate de la SNCF. Nathalie Reynaud insiste sur les frais de nettoyage et l'immobilisation des rames.. D'autant que la petite bande est soupçonnée d'autres actions de ce type à Hendaye pour un coût total de 60 000 euros. _"_À la charge du client" déplore l'avocate.