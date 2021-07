Trois mois de prison pour la conductrice responsable d'un accident mortel fin mai à Levroux

La conductrice était sous l'emprise de stupéfiants et au volant d'une voiture non assurée.

Dix-huit mois de prison dont 15 assortis d'un sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins et de réparer les dommages causés aux victimes, le tribunal de Châteauroux a tranché ce mercredi. Marie, 38 ans, était jugée pour homicide involontaire. Elle retourne donc en prison pour avoir mortellement renversé Véronique, 56 ans, le 30 mai dernier, à Levroux (au nord de Châteauroux). La victime, mère de famille, traversait une rue du centre-ville lorsqu'elle a été percutée. Hasard du calendrier, il s'agissait de la Fête des mères ce jour-là.

Les proches de la victime déçus

Au moment de l'accident - la conductrice de 38 ans - était sous l'emprise de stupéfiants et conduisait une voiture non-assurée. Après avoir passé un mois en prison, elle va donc devoir y rester deux mois de plus comme l'explique l'avocate des parties civiles, maître Christel Jousse : "Elle est maintenue en détention puisqu'elle avait été incarcérée immédiatement après sa garde à vue pour une durée totale de trois mois. Elle a déjà effectué un mois et sept jours, il lui reste donc encore un peu moins de deux mois à effectuer."

La voiture de Marie est aussi confisquée, son permis annulé (avec interdiction de le repasser pendant 18 mois), elle a l'obligation de se soigner et doit également payer une amende de 300 euros. Une décision injuste pour les proches de la victime présents à l'audience. Ils espéraient plus. Maître Jousse s'exprime pour eux : "Pour la famille qui est en plein deuil, c'est une peine qui leur paraît extrêmement faible. Ils sont encore dans un chagrin profond, compte tenu de la proximité de l'événement. Ça a été très dur de comparaître en tant que victimes pour eux aujourd'hui. Ils auraient aimé une peine ferme bien supérieure."

Les analyses ont révélé la présence de deux stupéfiants

Pour la procureure, Marie a eu plusieurs rappels à l'ordre de la loi. En 2012, La trentenaire est condamnée pour conduite en état d'ivresse. En 2013, cette fois c'est pour défaut de permis puis en 2019, c'est l'assurance qui lui fait défaut. Mais la femme fait des efforts et tente de s'en sortir : en 2018, elle suit une cure pour stopper son addiction à l'alcool. Une décision qui porte ses fruits puisqu'elle affirme à la barre ne plus en consommer aujourd'hui.

Marie, bénévole dans deux associations, ne travaille plus depuis 2018 et déclare être suivie par un psychiatre. Elle vit grâce à des aides sociales et à la pension alimentaire que lui verse le père de leurs deux enfants. Sur ce point l'avocate des parties civiles maître Jousse la questionne : "Comment faites-vous pour financer l'achat de vos produits stupéfiants alors que ces dépenses s'élèvent à 150 euros par mois environ?" Marie explique alors avoir différents budgets et précise avoir besoin de ces produits pour soigner des douleurs. "Un budget que vous avez choisi de ne pas mettre dans le paiement de l'assurance d'une voiture", lui répond l'avocate. Au moment de l'accident les analyses toxicologiques ont révélé la présence de cannabis et de codéine.

"Je n'étais pas en état de conduire"

L'émotion était palpable pendant l'audience notamment sur les bancs où étaient assises les proches de la victime. Un peu plus d'un mois après la mort de Véronique, ils ne peuvent contenir leurs larmes lorsque le juge rappelle les faits. Véronique a été percutée alors qu'elle traversait à quelques mètres du passage piétons. La quinquagénaire a été tapée avec l'avant gauche du véhicule avant d'être projetée. Les secours, sur place rapidement, n'ont rien pu faire. De son côté, la conductrice explique avoir pilé : "J'ai voulu lui porter secours."

Dans sa voiture le jour du drame, ses deux enfants étaient avec elle. Elle explique d'ailleurs ne pas avoir vu la victime parce qu'elle a discuté avec sa fille, assise à ses côtés, sur le siège avant. Des propos confirmés par sa fille. Concernant la consommation de stupéfiants, Marie le reconnaît : "Avec le recul, je n'étais pas en état de conduire. Je m'étais couchée tard, je n'avais pas assez dormi, j'avais fumé du cannabis." Depuis un mois maintenant elle dort en prison et confie : "Je me couche avec ça, je me lève avec ça. J'aurais cette culpabilité jusqu'à la fin de ma vie", confie-t-elle très émue avant de se tourner, la gorge serrée, vers la famille de Véronique pour leur demander pardon.

Nouvelle audience prévue en novembre

Une nouvelle audience aura lieu en novembre, cette fois pour parler des préjudices subis par les parties civiles et fixer le montant des indemnisations. "On aurait pu en théorie discuter aujourd'hui des préjudices d'affection qui concernent donc la perte d'un être cher", explique Chrystel Jousse avant d'ajouter : "Mais ça semblait un peu tôt parce qu'on est vraiment dans l'émotion et parler chiffres c'est contradictoire avec la manifestation de cette émotion. " Pour rappel, l'auteure des faits n'était pas assurée et "vue sa situation financière, elle ne pourra pas indemniser les victimes. C'est donc le fonds de garanti automobile, qui va se substituer dans un premier temps à l'auteure de l'accident. Ce fonds de garanti se retournera ensuite - au besoin - vers elle."