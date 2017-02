Trois mois de sursis pour la "furie" bordelaise

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné une jeune mère de famille de 24 ans à 3 mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général. Le 30 septembre dernier, elle avait agressé et insulté une directrice d'école maternelle à l'entrée de l'établissement.

A la barre, c'est une jeune femme aux allures d'adolescente qui s'avance. Cheveux longs et noirs, visage poupon... Difficile d'imaginer la "furie" décrite par les témoins de cette altercation le 30 septembre dernier, devant l'école maternelle Pierre Trébot au Grand Parc à Bordeaux. Tout part d'une réflexion de la directrice sur le fait qu'elle amène son enfant après les heures d'entrée. Des retards répétés qui avaient été signalés au rectorat, après plusieurs signalements à la maman. "Je n'arrivais pas à le coucher tôt et à le réveiller", confie la jeune mère. "Mais, c'est un problème très fréquent, et il appartient aux parents de faire le nécessaire pour arriver à l'heure", répond le président. Et pourtant, elle habite à 30 mètres de l'établissement.

"Ce matin là, la directrice m'a fait signer un papier pour l'inspection. Elle m'a dit : 'c'est moi qui décide'. Après, c'est parti...", lance la prévenue. Elle hurle, lance des insultes puis bouscule la chef d'établissement. Il faut 2 parents d'élèves pour la ceinturer. Le président : "Ils disent que vous êtes devenue hystérique, une furie". "J'étais très énervée et fatiguée ce jour là", répond timidement la maman. Une jeune femme qui reconnaît avoir "tendance à crier sur ses enfants car ils sont assez turbulents". Son compagnon parle d'une femme "de caractère" et qu'il lui arrive souvent de partir du domicile pour ne pas subir les foudres de la jeune femme.

Problème de communication

"Cette femme se présente de manière angélique, mais elle a un double visage", explique Dominique Delthil, l'avocat de la directrice. "Même sous le coup de la fatigue, c'est inadmissible. Et malheureusement, ce comportement a tendance à se développer. ça fait des année que ma cliente est dans ce quartier, elle n'a jamais eu de soucis. Depuis cet incident, elle est profondément déstabilisée", note l'avocat.

Le procureur de la République parle quant à lui d'infractions "avec un caractère aggravé qui est double : il s'agit d'un membre de la communauté enseignante et les faits ont eu lieu à l'entrée de l'établissement". De son côté, l'avocat de la maman, Saad Berrada, plaide "un problème de communication". "La directrice a une obligation de réserve, de calme et de gestion des personnes. Hors là, il y a une volonté d'en découdre. Une directrice a le devoir de se comporter avec exemplarité", confie le conseil, qui a même demandé la relaxe de sa cliente.

Finalement, la jeune mère au foyer est condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 105 heures de travail d'intérêt général à faire dans les 18 mois. Il doit également indemniser la victime à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice moral.