Trois montpelliérains poursuivis par JCDecaux pour avoir remplacé des pubs par des messages pro migrants

Un rassemblement est prévu ce vendredi matin (8h30) devant le tribunal de police de Montpellier, place Pierre Flotte , en soutien à Julien, Sarah et Cécile, trois militants pour la cause des migrants. En juin 2017, ils avaient mené une action de désobéissance civile dans les quartiers Gambetta et Clemenceau.

Aux arrêts de tramway et de bus, des dizaines de panneaux publicitaires JCDecaux avaient été ouverts avec une clef passe-partout, les affiches commerciales avaient été retirées soigneusement et remplacées par des messages pro migrants : " Libre circulation pour les peuples, l'asile est un droit" .

Ils désapprouvent la politique migratoire actuelle

"On voulait ainsi dénoncer le décalage entre les montants colossaux des recettes publicitaires et l'argent alloué à l'accueil des migrants et aussi la multiplication insupportable de ces panneaux qui poussent à la surconsommation" explique Cécile Casagrande l'une des trois militants poursuivis.

Un témoin a appelé la police, les trois militants se sont retrouvés au commissariat et puis JCDecaux a porté plainte. Une plainte qui leur vaut aujourd'hui cette convocation au tribunal de police."Une action de désobéissance civile légitime mais pas légal" selon eux. Ils risquent une contravention.