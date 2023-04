Rassemblement au Castellas à Marseille après les fusillades qui ont fait trois morts : "Ici c'est la jungle"

Alors que plusieurs fusillades ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi tuant trois jeunes à Marseille, un rassemblement est organisé à 14 heures devant le supermarché Casino, cité du Castellas, dans le 15e arrondissement. Sur place, les habitants rencontrés ce lundi matin sont partagés entre émotion et colère face aux ravages provoqués par le trafic de drogue. Alors que 13 personnes sont mortes tuées par balles depuis le début de l'année à Marseille, la préfecture de police craint qu**'une dynamique de "vendetta"** soit en cours en ce moment.

ⓘ Publicité

La peur des habitants du Castellas

Dimanche soir, les premiers tirs ont eu lieu autour de minuit, près de la cité du Castellas (15e arrondissement). Puis d'autres ont suivi, de l'autre côté de l'autoroute A7, près des Aygalades. Deux hommes âgés de 21 ans et de 23 ans ont été tués au Castellas. La troisième fusillade a éclaté peu avant 1h du matin, près du centre, dans le quartier portuaire de la Joliette (2e arrondissement). C'est là qu'est mort un adolescent de 16 ans et qu'un autre a été gravement blessé, avec un pronostic vital engagé selon le parquet.

Dans cette cité du 15e arrondissement, où les deux jeunes d'une vingtaine d'années sont morts, les habitants sont particulièrement sous le choc. Devant l'école maternelle, une mère de famille raconte avoir entendu "des coups de feu" et une mère qui hurlait "Mon fils, mon fils !"

Alors qu'elle confie ne pas avoir pu fermer l'œil de la nuit, d'autres habitants racontent leur peur, à l'image de Béatrice. L'une des deux victimes de la cité est morte devant la pharmacie où elle travaille : "C'est de pire en pire. Honnêtement, j'ai peur. En 30 ans, je n'avais vu autant de problèmes." Un sentiment partagé par une autre mère, qui a interpellé ce lundi matin un reporter de France Bleu Provence présent sur place : "Ici c'est la jungle, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit" dit-elle en colère.

loading

Rassemblement dans l'après-midi

Un rassemblement est organisé ce lundi à 14 heures, à l'initiative du collectif des familles de victimes.

Une dynamique de "vendetta" en cours

Alors que ces drames ont fait trois morts, mais également huit blessés dont un mineur avec un pronostic vital engagé, la police assure que cet énième épisode sanglant d'une guerre de territoires entre trafiquants de drogue ressemble de plus en plus à une "vendetta".

Selon les premiers éléments de l'enquête, les événements de la Joliette auraient "des liens avec le trafic de stupéfiants à La Paternelle", a relevé la préfète de police des Bouches-du-Rhône, interrogée par l'AFP. "Cette cité est aujourd'hui à l'origine de la quasi-totalité des assassinats de ces derniers mois à Marseille, avec deux équipes qui se disputent les points de deal et sont sans doute entrées dans une sorte de dynamique de vendetta", a précisé Frédérique Camilleri. "On va essayer de faire mal à l'adversaire en tuant des gens de son entourage, de son réseau", a-t-elle expliqué. "Et cela explique sans doute l'enchaînement de fusillades, (qui visent) le plus souvent des personnes extrêmement bas dans le réseau."

Treize morts par balles depuis le début de l'année

Trois enquêtes distinctes ont été ouvertes ce lundi pour "assassinats en bande organisée", "tentatives d'assassinats en bande organisée" et "association de malfaiteurs".

"Pour l'heure, aucun lien n'est établi entre les fusillades" selon le parquet de Marseille qui tiendra une conférence de presse ce lundi à 17h30.

Avec ces trois derniers morts, 13 personnes ont été tuées par balles depuis le début de l'année a Marseille, la plupart sur fond de trafic de drogue.