Trois morts dans deux accidents à Nîmes

Le premier a eu lieu vers 3h30. Une voiture seule en cause. Les pompiers et l'équipe médicale ont pris en charge deux blessés graves, en urgence absolue. Malgré leurs efforts, les deux victimes âgées d'une vingtaine d'années sont décédées. Vers 5h, toujours route d'Avignon, nouvelle intervention des pompiers, cette fois, pour un accident entre une voiture et une femme de 40 ans qui circulait à trottinette. Blessée très grièvement, elle n'a pas survécu à ses blessures.

Trois blessés, dont un grave à Lussan

A Lussan, un accident a également fait trois blessés, dont un grave, une femme de 31 ans. Il a eu lieu sur la départementale 37. Le conducteur d'une voiture a effectué plusieurs tonneaux. Deux autres passagers, deux hommes, âgés de 29 ans ont été blessés plus légèrement. Le quatrième est indemne.