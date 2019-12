Trois morts dans le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile au Rove, près de Marseille

Le Rove, France

Un terrible drame s'est produit ce dimanche soir sur la commune du Rove dans les Bouches-du-Rhône. Un hélicoptère de la sécurité civile qui avait décollé de Marignane pour se rendre dans le Var s'est écrasé. Les trois occupants, le pilote, son copilote et un pompier du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont décédées.

Les secouristes devaient se rendre vers Le Luc-Le Cannet (Var) afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, les liaisons radios et radar ont été rompues. "Malgré l'engagement d'importants moyens de recherche déclenchés dans le cadre du plan SATER, les trois occupants de l'hélicoptère ont été retrouvés décédés à 1h30 du matin à proximité de la commune du Rove (Bouches-du-Rhône)", ont expliqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez.