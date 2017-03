Trois morts dans un accident de la route en Vaucluse

Deux jeunes hommes et une femme ont été tués sur la route mardi soir en Vaucluse vers 22h30, dans un choc frontal.

Un grave accident de la route a eu lieu vers 22h30 mardi soir à Velleron, sur la route du Thor. 18 pompiers sont intervenus, avec trois ambulances.

Un choc frontal très violent" - les pompiers de Vaucluse

Sur place, deux voitures dont il ne restait quasiment plus rien, et à l'intérieur, coincés dans les tôles, trois corps. "Un choc frontal très violent", précisent les pompiers de Vaucluse, qui ont eu beaucoup de mal à dégager les corps, une intervention de plus de deux heures.

Les trois occupants des voitures ont été tués : deux hommes de 23 et 30 ans et une femme de 30 ans également.