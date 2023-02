Trois morts dans un accident sur l'A9, l'autoroute coupée en direction de Nîmes

L'autoroute A9 est coupée ce samedi matin en direction de Nîmes et Montpellier. Un violent accident de la route a eu lieu vers 3h45 au niveau de Roquemaure après Orange. Trois véhicules et un poids lourd sont impliqués. Selon les pompiers du Gard, la violente collision a fait trois morts, trois hommes de 83, 37 et 31 ans. Il y a également deux blessés légers. Une seule personne est sortie indemne du choc, il s'agit du conducteur du pois lourd de 25 ans. Une trentaine de pompiers sont sur place, quatre ambulances ainsi que deux véhicules de secours routier. Les circonstances exactes ne sont pas encore connues.

