Trois morts dans un violent accident sur l'A7 à Lançon-Provence

Trois occupants d'une voiture, âgés de 30 et 27 ans, ont été tués ce dimanche matin vers 6 h sur l'autoroute A7 à hauteur de l'aire de Lançon-de-Provence dans le sens Marseille-Avignon. La voiture s'est encastrée sous un camion. Les victimes étaient originaires du Vaucluse, "dans la région d'Avignon".

Un choc très violent

Le choc très violent s'est produit sur la voie de décélération qui mène à l'aire d'autoroute. "Le camion était semble-t-il arrêté", expliquent les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rône qui ont dépêché sur place sept engins de secours et une vingtaine d'hommes. La voiture était enfoncée sous la remorque jusqu'au niveau des portes arrières.

Trois occupants de la voiture sont morts

A l'intérieur de la voiture, le conducteur âgé de 30 ans et trois passagères âgées de 27 ans. Le conducteur et deux passagères ont été tués sur le coup. La quatrième "en état de choc s'en est miraculeusement sortie avec une douleur à l'épaule" précisent les sapeurs-pompiers.

Appel à la prudence

Samedi à Lançon-de-Provence également, un accident lors d'un rallye a fait deux morts : un pilote et son copilote âgés de 57 et 42 ans. Sur France Bleu Provence, le lieutenant colonel Vincent Honoré appelle à la plus grande prudence, "à la maîtrise de sa voiture et de la vitesse".

Ce dimanche matin une jeune-femme de 21 ans a été désincarcérée de sa voiture sur la Nationale 113 à Salon-de-Provence.