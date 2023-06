Trois morts, deux blessés graves : que s'est-il passé lors du dramatique accident à Fleury-les-Aubrais ?

L'émotion est encore vive à Fleury-les-Aubrais, quelques heures après ce drame survenu près de la gare. Dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h30, une voiture avec cinq jeunes à l'intérieur s'est encastrée dans un poteau , support de caténaires des tramway. Le choc a été d'une extrême violence. La voiture a été coupée en deux. D'après nos informations, le véhicule circulait à 130 km/h, à contre-sens, dans le tunnel des Champs Bouchaud qui passe sous la gare de la ville. Le conducteur aurait tapé un trottoir avant de terminer sa course dans le pylône.

Deux mineurs parmi les trois victimes

Le bilan humain est très lourd : trois morts et deux blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé. Les trois victimes sont le conducteur, âgé de 19 ans, et deux passagers, une adolescente et un adolescent, tous deux âgés de 17 ans.

Le conducteur a refusé d'obtempérer à un contrôle de police

Dans un communiqué de presse, la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren détaille les premiers éléments de l'enquête : "Ce véhicule a été aperçu circulant à vive allure et de manière dangereuse par les policiers du commissariat de police d'Orléans, peu de temps avant l'accident. Son conducteur s'est soustrait au contrôle opéré par les services de police et a pris la fuite en prenant des risques importants, qui ont amené les policiers à renoncer à l'intercepter. Les premiers éléments recueillis excluent toute implication d'un autre véhicule dans la survenue du choc qui a été extrêmement violent" précise le communiqué.

Une enquête a été ouverte pour homicides involontaires et blessures involontaires "aggravés par la violation manifestement délibérée des règles de sécurité et refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui". Des investigations sont en cours pour établir notamment la présence d'alcool et de stupéfiants chez le conducteur et les passagers. À la demande du parquet, l'association d'aide aux victimes du Loiret a été mobilisée pour apporter son assistance aux proches des jeunes impliqués dans l'accident.