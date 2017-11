Trois morts dont deux enfants en bas âge dans un accident à Nîmes

Un grave accident ce dimanche matin à Nîmes. La voiture du cortège d'un mariage a fait un tête-a-queue. Deux enfants en bas âge et leur maman sont morts.

La petite famille rentrait d'un mariage en fin de nuit ce dimanche quand le drame s'est produit.

La voiture, une BMW qui faisait partie du cortège de ce mariage, roule vite, trop vite, beaucoup trop vite. Largement au dessus des 90km/H, et vers 6h00 c'est le choc.

Au niveau du lycée Philippe Lamour sur la 4 voies en direction d'Avignon, la voiture fait un tête-a-queue, elle emporte dans sa course folle un grand feu rouge au bord de la route et le traîne sur plusieurs dizaines de mètres.

Dans la voiture, la maman de 24 ans et ses deux enfants de 6 mois et 1 ans et demi sont tués sur le coup, deux autres passagers sont dans un état grave. Le conducteur s'en sort indemne.

A l'heure qu'il est impossible de dire si l'alcool est responsable de cet accident, en tout cas la vitesse était beaucoup trop élevée.

Les invités du mariages sont extrêmement choqués, ils ont été conduits à l’hôpital Carémeau, où une cellule d'aide psychologique a été mise en place.