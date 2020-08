Trois morts en juillet sur les routes de Côte-d'Or

Trois morts sur les routes de Côte-d'Or. C'est le triste bilan établi au mois de juillet par les services de la préfecture de Côte-d'Or. Si les chiffres ne sont pas encore officiellement comptabilisés, ils sont confirmés par le directeur de cabinet du préfet Frédéric Sampson : "Nous sommes dans une année particulière. Quand on regarde les chiffres cumulés de accidentologie depuis le début de l'année, confinement oblige, les chiffres sont plutôt bas. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'on a eu cinq tués dans le département au mois de juin, et trois au mois de juillet, dont un ce vendredi à Chenôve. Il faut donc sans relâche poursuivre ce travail de pédagogie et de prévention."

Ces trois victimes s'ajoutent aux onze morts déjà recensés depuis le début de l'année sur les routes du département, on atteint donc à ce jour 14 décès en Côte-d'Or. "Après un début d'année, encourageant, on a un mois de juin et un mois de juillet qui ne sont pas bons en terme de résultats, donc il faut poursuivre sans relâche notre travail de prévention et de pédagogie", conclut Frédéric Sampson.