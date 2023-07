Trois morts et cinq blessés en 24 heures sur les routes près de Perpignan

Véhicule de secours et d'assistance aux victimes, des pompiers (SDIS) des Pyrénées-Orientales. Caserne de Salses-le-Château.

Le premier week-end des grandes vacances s’achève sur un triste bilan dans les Pyrénées-Orientales. Après la mort par noyade de deux vacanciers samedi à Canet-en-Roussillon et au Barcarès, trois personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans deux accidents de la route entre dimanche après-midi et lundi matin.

Il était 16h30 ce dimanche 9 juillet, lorsqu’un conducteur de moto et sa passagère ont été victime d’une très violente collision avec une voiture sur la D900, au niveau du Boulou. Le pilote est décédé sur le coup, sa compagne a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard, malgré l’intervention des secours. Âgés d’une cinquantaine d’années, ils étaient tous deux policiers, en poste à Perpignan.

Le syndicat Alliance Police 66 rend hommage aux deux victimes sur facebook

Quant au conducteur de la voiture - qui a fini sa course sur le toit - il a été hospitalisé. Mais son état n’inspire pas d’inquiétude.

Ce lundi matin vers 6 heures, une autre violente collision s’est produite à Claira, sur la D83. Deux voitures se sont percutées. L’un des occupants, âgé de 17 ans et originaire du département, n’a pas survécu au choc. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées. Suite à ces accidents, deux enquêtes ont été ouvertes par la gendarmerie.