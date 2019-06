Trois morts et quatre blessés grave dans un accident de la route dans les Ardennes, l'autoroute bloquée

Trois personnes sont mortes dans un accident de la route ce samedi matin, vers 6h et demi. Il y a aussi quatre blessés grave et un blessé léger. L'accident s'est déroulé au niveau de Novy-Chevrières, près de Woinic, sur l'autoroute A34, dans le sens Rethel-Charleville.

Ardennes, France

Un très grave accident ce samedi matin dans les Ardennes. Vers 6 heures et demi, un accident impliquant un monospace et un camion a provoqué la mort de trois personnes. Il y a également quatre blessés grave et un blessé léger. L'accident s'est déroulé sur l'autoroute A34 dans le sens Rethel-Charleville, au niveau de Novy-Chevrières, près de Woinic.

L'autoroute est bloquée à la circulation, les secours conseillent d'éviter le secteur.

Une déviation est mise en place au niveau de Rethel, il faut prendre la D951 direction Charleville. Il est possible de reprendre l'A34 à hauteur de l'échangeur N°14 Saulces-Mondin.

Les 4 personnes blessées gravement ont été transportées au CHU de Reims. Les pompiers ont quitté les lieux vers 9h40.