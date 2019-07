Trois morts et un blessé grave dans un choc contre un platane dans le Tarn-et-Garonne

Montaigu-de-Quercy, France

C'est une famille belge en vacances, dans le village voisin de Roquecor, qui est décimée. Ce jeudi après-midi, peu avant 15 heures, un SUV de marque Hyundai Tucson s'est violemment encastré dans un platane sur la départementale 7, une petite route de campagne sinueuse entre Roquecor et Montaigu-de-Quercy. La commune de Montaigu se trouve à une vingtaine de kilomètres de Lauzerte et à deux pas du Lot-et-Garonne voisin.

Seule la mère est quasi indemne

Dans le 4x4 se trouvaient cinq personnes, toutes adultes. Trois sont mortes : un homme de 61 ans, un garçon de 21 ans et une femme dont l'identité et l'âge ne sont pas encore acquis. Les deux autres passagers sont blessés : un garçon de 20 ans a été héliporté au CHU Purpan à Toulouse dans un état grave et une femme de 58 ans, choquée mais indemne, a été emmenée et hospitalisée à Agen.

Le maire de Montaigu s'est rendu sur place. Ce jeudi soir à 18 heures, les gendarmes et les pompes funèbres occupent toujours les lieux de l'accident. La préfecture du Tarn-et-Garonne est en lien avec le consulat de Belgique pour identifier précisément les victimes et envisager le rapatriement des corps.