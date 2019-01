Trois morts sur les routes de Charente-Maritime en une soirée

Deux accidents ont fait trois morts sur les routes de la Charente-Maritime, jeudi après-midi, sur l'A10 et sur la Nationale 11. Le bilan du début d'année 2019 est terrible, avec 10 morts sur les routes en à peine un mois.

Charente-Maritime, France

Trois morts en une soirée, le bilan de la nuit a été terrible en Charente-Maritime, dans la soirée de mercredi.

Deux personnes sont mortes dans un accident sur l'autoroute A10, vers 23h40 au niveau de Berneuil, dans le Sud de la Charente-Maritime. C'est un minibus, sur l'autoroute, qui a est sorti de sa voie, et a heurté le terre-plein central. C'est le seul véhicule impliqué. Deux personnes sont mortes, deux autres blessés. L'une, grièvement, a dû être désincarcérée, et se trouvait mercredi soir en situation d'urgence absolue. L'autre a été blessée plus légèrement.

L'accident a entraîné la coupure de l'autoroute dans le sens Bordeaux-Paris pendant près de quatre heures avec une sortie obligatoire à l'échangeur de Pons.

Déjà 10 morts en 2019 en Charente-Maritime

L'autre accident s'est produit sur la Nationale 11, au hauteur de Sainte-Soulle, et du pont de la route d'Usseau, non loin de La Rochelle. C'est une voiture, qui, vers 21h30, a fauché un piéton. Un homme que les pompiers et le médecins urgentiste du Smur n'ont pas réussi à réanimer.

Deux accidents, qui portent le bilan à 10 morts dans le département depuis le 1er janvier. Un bilan terrible, alors que celui, toujours provisoire, de 62 décès en 2018 était déjà catastrophique, comparé aux 40 de 2017.