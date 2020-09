Trois morts sur les routes de Meurthe-et-Moselle en 10 jours, la préfecture appelle à la vigilance

"Trois personnes ont perdu la vie sur les routes du département lors des dix derniers jours", constate la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui appelle les conducteurs ce mardi 29 septembre "à la vigilance".

Depuis ce début d'année 2020, vingt personnes sont décédées dans des accidents de la route, trois victimes de moins qu'en 2019, une de moins qu'en 2018 sur la même période, mais il faut prendre en compte la période de confinement, pendant laquelle le trafic a été très réduit pendant plusieurs semaines, précisent les autorités.

Le préfet Arnaud COCHET, "appelle les conducteurs au strict respect du code de la route et à adapter leur conduite". Il indique que "lors du week-end des 26 et 27 septembre, les forces de l’ordre ont relevé 84 infractions « vitesse », onze délits de conduites sous stupéfiants et cinq délits de conduites sous l’empire d’un état alcoolique. Sur la route, la sécurité de tous relève de la responsabilité de chacun. "