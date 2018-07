La Rochelle

Trois corps ont été retrouvés sur un voilier dans le Vieux-Port de la Rochelle ce mardi soir, un peu avant 21 heures. Celui d'un homme d'une soixantaine d'années, d'un trentenaire, et d'une femme, dont on ignore l'âge pour l'instant.

Selon une source policière, c'est un témoin qui a prévenu les secours. Il ne se trouvait pas très loin du lieu du drame. Il a vu la scène, entendu les coups de feu.

Le sexagénaire aurait tiré sur la femme et sur le trentenaire selon les premiers éléments de l'enquête, avant de retourner l'arme contre lui.

Les policiers sont arrivés en nombre. Il faut dire, que le voilier est amarré dans le Vieux-Port, lieu extrêmement touristique et bondé ce mardi soir pour cause de demi-finale du Mondial entre la France et la Belgique. Le bateau était à quelques centaines de mètres à peine de l'entrée des Francofolies de La Rochelle, festival qui débute ce mercredi.

Le drame s'est noué à bord de ce voilier, au fond, à gauche. © Maxppp - Mélanie Domange

Les constatations ont duré de nombreuses heures, en milieu de nuit, elles n'étaient toujours pas terminées. Des témoins et des proches des victimes ont été entendus par les enquêteurs. C'est la police judiciaire qui est saisie de l'enquête.