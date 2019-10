Dans la soirée, ce lundi 21 octobre vers 20h30, un accident de la route a fait sept blessés, dont deux en urgence absolue aux Trois-Moutiers, dans le Nord Vienne. Quatre camions et deux voitures sont entrés en collision sur le D347.

Trois-Moutiers : accident entre quatre poids lourds et deux voitures, deux blessés en urgence absolue

Illustration : l'accident a eu lieu au croisement de la D347 et de la D49 aux Trois-Moutiers.

Les Trois-Moutiers, France

La circulation coupée dans la soirée, aux Trois-Moutiers, dans le Nord Vienne, après un accident de la route, impliquant deux voitures et quatre poids lourds. Ils sont entrés en collision ce lundi 21 octobre vers 20h30, au niveau du croisement de la D347 et de la D49, dans le centre de la commune de 1.100 habitants. Parmi les quatre camions, l'un transportait du sucre, un du goudron, un autre des ardoises et de dernier roulait à vide.

Sept personnes blessées dont deux grièvement

Au total, selon un bilan provisoire des pompiers dans la soirée, sept personnes ont été blessées. Deux se trouvaient en urgence absolue au moment de leur transport vers l'hôpital. Un hélicoptère du SAMU a été appelé sur place. 33 pompiers sont intervenus.