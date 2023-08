Trois Normandes meurent dans un accident de la route en Espagne

L'accident s'est produit sur une autoroute reliant la France et le Portugal.

Ils rentraient de vacances au Portugal, quand ils ont été impliqués dans un dramatique accident de la route le 15 août dernier : une maman de 49 ans, sa fille de 25 ans, son fils de 15 ans, originaires de Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), et l'amie de ce dernier, âgée de 16 ans, habitante de la Harengère (Eure), ont vu leur voyage stoppé sur une autoroute espagnole à hauteur de Burgos, au nord-est de Valladolid. Les circonstances de l'accident ne sont pas précisées. La mère de famille, la jeune femme et l'adolescente ont été tuées. Le jeune homme a été grièvement blessé, il devait être rapatrié ce lundi au CHU de Rouen.

ⓘ Publicité

"La ville de Caudebec est endeuillée, témoigne sur France Bleu Normandie Laurent Bonnaterre, le maire de Caudebec-lès-Elbeuf. Les habitants d'origine portugaise de nos communes connaissent bien cette route, c'est la route du Portugal qui traverse l'Espagne. On est vraiment très ému et sous le choc, je connaissais bien les deux habitantes de Caudebec. J'avais échangé souvent avec la maman, avec la fille aussi au moment où elle faisait ses études et des recherches de stages."

La Ville se tient à la disposition de la famille pour tout accompagnement précise l'élu.