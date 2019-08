Trois nouveaux départs de feu au sud de Nîmes

Beauvoisin, France

Plusieurs départs de feu se sont produits ce vendredi en début d'après-midi dans la plaine des Costières, au sud de Nîmes. Le foyer le plus important se situe au sud de Générac, en direction de Franquevaux. Le feu a pour l'instant parcouru près de 80 hectares. Il ne s'agit pas d'une reprise de l'important incendie qui a brûlé près de 500 hectares ces derniers jours à Générac. Deux autres départs de feu se sont également produits dans les secteurs de Beauvoisin et Vauvert. Les flammes sont attisées par un vent soutenu.

Quatre Canadair et un Dash appuient les pompiers qui luttent contre les flammes. Les pompiers demandent aux automobilistes d'éviter le secteur pour ne pas les gêner dans leur intervention. La D197 est actuellement fermée entre Générac et la route départementale qui relie Saint-Gilles à Vauvert. La D38 est également fermée entre Saint-Gilles et Bellegarde.