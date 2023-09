Trois nouveaux lycées évacués : les maires de la rive droite de Bordeaux se réunissent en préfecture

Encore une fois, des centaines de lycéens se sont retrouvés dehors ce mercredi matin. Les établissements de La morlette à Cenon, Elie Faure à Lormont et Trégey, sur la rive droite de Bordeaux, ont reçu des mails menaçants et les bâtiments ont été évacués. Lundi dernier, même scénario à Mérignac mais globalement, la rive droite est davantage concernée. Mardi, ce sont les lycées Élie Faure , Jacques Brel et les Iris de Lormont ainsi que Beau-de-Rochas et des Menuts à Bordeaux qui étaient concernés. En juin dernier, le collège Montaigne de Lormont a dû fermer à plusieurs reprises . "À la demande des maires de la rive droite, une rencontre avec la préfecture est donc prévue explique à France Bleu Gironde le maire de Cenon. Jean-François Egron qui s'étonne qu'on ne "puisse pas trouver les auteurs de ces mails malveillants avec les moyens modernes". Des alertes à la bombes circuleraient sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat, explique de son côté le maire de Lormont, Jean Touzeau. Les lycées vont pouvoir rouvrir ce jeudi.

