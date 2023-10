Trois nouvelles brigades de gendarmerie dans le Vaucluse

En déplacement à Tonneins dans le Lot-et-Garonne, Emmanuel Macron annonce ce lundi l'implantation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales. Trois d'entre-elles seront en Vaucluse, à Courthézon, La Tour-d'Aigues et Caromb.

Une brigade fixe et deux mobiles

À Courthézon, la brigade sera fixe. Elle devrait être composée d'une dizaine de gendarmes. Les brigades de La Tour-d'Aigues et de Caromb seront mobiles et devraient compter six gendarmes chacune. Les militaires se déplaceront en camion entre les différentes communes.

Au niveau national, 2144 gendarmes seront recrutés.