Quatre noyades sur les côtes du Finistère en trois jours

Une quatrième noyade a été signalée dans le Finistère ce dimanche 9 juillet en fin de journée. Un septuagénaire qui se baignait plage de La Palud, au sud de la presqu'ile de Crozon. D'importants moyens de secours ont été déployés après l'alerte. L'homme a été récupéré par une vedette SNSM. Les secours ont procédé à un massage cardiaque mais le baigneur a été déclaré mort à l'arrivée sur la plage. C'est la quatrième noyade depuis vendredi dans le Finistère, dont trois sur la Presqu'île de Crozon

Une famille emportée par le courant samedi

Ce samedi 8 juillet, une famille de quatre personnes était partie se baigner sur la plage de Veryas’h, au niveau de l’anse de Pen-Hir sur la presqu’île de Crozon. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ne s'étaient pas éloignés du rivage, mais ont été emportés par le courant. Un témoin a appelé les pompiers à 17H04. Les deux adolescents de cette famille avaient réussi à rejoindre la plage par leurs propres moyens avant l'arrivée des secours. Les parents ont été récupérés par le canot de sauvetage des pompiers.

La mère en hypothermie était consciente tandis que le père était inconscient et en arrêt cardiaque. Un médecin du Samu a constaté le décès lorsque le canot est arrivé sur le rivage. D'importants moyens avaient été coordonnés par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Corsen. Outre le canot des pompiers, l’hélicoptère Dragon 29, le véhicule de secours à victimes de l’Île Longue et la vedette SNSM de Camaret-sur-Mer. La mère et la fille ont été transportées à l'hôpital de Landerneau.

Deux autres noyades vendredi

Vendredi 7 juillet, vers 15h, un homme de 57 ans a été découvert sur le sable, la tète immergée, sur la plage des Charettes à Plouarzel, dans le nord Finistère. Les pompiers ont tenté en vain de le réanimer. Trois heures plus tard, vers 18h, le CROSS Corsen a été alerté par un témoin de la disparition inquiétante d’un nageur. L’homme, âgé d’une soixantaine d’années, était parti à la nage depuis la plage de Morgat sur la presqu'ile de Crozon et n’était pas revenu au bout de 30 minutes.

Le CROSS a dérouté alors l’hélicoptère Dragon 29 qui revenait de Portsall. La vedette de la SNSM Notre Dame de Rocamadour a également été mobilisée, ainsi que deux moyens nautiques du CODIS 29. Le dispositif a permis de retrouver le corps au niveau de la pointe de Dinan. Les secours n’ont malheureusement pu que constater le décès.

Rester vigilant même lorsqu'on connait bien le coin

Dans les trois cas, ce sont des témoins qui ont donné l'alerte, soit en appelant le 196 (les secours en mer), soit le 18 (les pompiers). En ce début de saison dramatique, on peut rappeler qu'il faut éviter de nager loin du rivage, se méfier même lorsque l'on connait bien le coin, vérifier les horaires et les coefficients de marées, s'informer sur les éventuels courants.