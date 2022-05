Trois syndicats de l'hôpital de Laval remportent une bataille juridique face à la direction

La décision du tribunal de Laval avait été mise en délibérée depuis la semaine dernière et le jugement est finalement tombé ce mercredi 4 mai : il y aura bien une expertise d'un cabinet extérieur sur les risques psychosociaux dans tous les services du centre hospitalier de Laval. Un bras de fer qui opposait trois syndicats de soignants, Force Ouvrière, la CGT et la CFDT, à la direction de l'hôpital, qui contestait la réalisation de cette expertise à l'ensemble des services. Le tribunal a donc tranché en faveur des syndicats.

Le risque grave au cœur du dossier

C'est le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui représente le personnel de l'hôpital, qui avait demandé une expertise sur les conditions de travail des soignants dans les services : fatigue du personnel, manque de soignants, heures supplémentaires à répétition. La direction de l'hôpital, elle, reconnaissait des difficultés mais s'était opposée à une expertise sur l'ensemble des services, préférant cibler certains secteurs, comme le service psychiatrique. C'est d'ailleurs le directeur de l'établissement qui avait saisi le tribunal de Laval.

"Il y a bien un risque grave et avéré au Centre Hospitalier de Laval. L’expertise est justifiée", se réjouit Frédéric Marié, délégué syndical FO et secrétaire du CHSCT. De son côté, la direction de l'hôpital _"prend acte de cette décision_." "Elle mettra tout en œuvre afin que cette expertise soit la plus utile possible, en lien avec les organisations syndicales représentatives du personnel, avec lesquelles le dialogue social n’a jamais été interrompu", ajoute-t-elle dans un communiqué.