Trois passagers d'un bus légérement blessés à Châteauroux

Châteauroux, France

Les faits se sont déroulés vers 11h40, boulevard de la Valla à Châteauroux. La conductrice d'un car aurait donné un coup de frein un peu sec selon la version des passagers. Trois d'entre eux auraient alors ressenti des douleurs aux hanches et au dos et ont été conduits à l'hôpital pour des contrôles. On ne connait pas pour l'heure les raisons de cet accident.