Trois passeurs condamnés à des peines de prison ferme à Boulogne-sur-Mer

C'est un procès qui a une résonance particulière, dix jours après le naufrage qui a fait 27 morts à Calais. Trois passeurs ont été condamnés ce lundi 7 décembre à des peines de prison allant de 4 à 1 ans par le tribunal de Boulogne-sur-Mer. Un syrien et deux kurdes irakiens, reconnus coupable d'avoir participé à un réseau d'aide au passage des exilés au Royaume-Uni par la mer cet été. Ces hommes ne sont pas les têtes pensantes, mais leur trafic était très intense, et très lucratif, puisque ces 500 passages ont été effectués en seulement deux mois, entre fin juin et début août dernier, générant un chiffre d'affaire de plus d'un million d'euros.

Plus de 150 noms dans un carnet

Les trois hommes ont été arrêtés alors qu'il conduisaient aux alentours de Calais. Dans la voiture, la police trouve des bouées, et une personne prête à traverser la Manche. Les trois hommes sont jugés, deux d'entre eux sont condamnés pour ces faits. Mais l'enquête se poursuit et la police retrouve de nombreuses vidéos sur leurs téléphones.

Sur certaines, des migrants arrivés en Angleterre remercient un des condamnés. Sur une différente, postée sur le réseau social TikTok, on en voit un autre sur un bateau, vanter la beauté de la vue sur un fond musical, en parlait de ses clients qui ont réussi à passer. "Vous avez déjà vu un passeur se filmer ?", se défend l'homme. "Ça ressemble à de la promotion, quand on vous voit on dirait que c'est facile et agréable", répond la présidente.

Dans la voiture, la police trouve aussi un carnet. Il contient plus de 150 noms. Certains portent la mention "baby", pour "bébé". En face de chaque nom, il y a une somme : 174 000 euros au total.

"Passeur, ça ne veut plus rien dire !"

Une question était au cœur du procès : à partir de quand est-on un passeur ? Pour la substitut du procureur, être passeur, c'est comme être membre d'une grande entreprise. C'est la comparaison qu'elle utilise pendant son réquisitoire. Il y a les chefs, tout en haut, et puis ceux comme les trois condamnés, qui sont intermédiaires, manutentionnaires. Comme dans une entreprise, il y a de grosses sommes d'argent qui circulent : la police estime le chiffre d'affaire total du réseau à 1, 3 millions d'euros. Et même de la publicité grâce aux vidéos notamment partagées sur Tik-Tok.

"Mais le mot passeur, ça ne veut plus rien dire", défend un des avocats. Pour lui, on ne peut pas mettre sur le même plan les têtes pensantes et ces petites mains, qui font les comptes, réparent les moteurs des bateaux, font le taxis. Et qui pour certains participent au réseau pour pouvoir payer leur propre ticket pour les côtes anglaises.

Plusieurs fois au cours de l'audience, les prévenus fondent en larmes, nient, disent qu'ils n'ont rien organisé. Mais la présidente prend à partie l'un d'entre eux : "Quelles que soient les raisons, vous avez fait monté des gens sur des bateaux sur lesquels vous, vous ne seriez pas monté, lui dit-elle. C'est ça être passeur."