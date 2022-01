Migrants: trois passeurs présumés interpellés cette semaine

Trois Irakiens, soupçonnés d'être des passeurs, ont été interpellés cette semaine et devaient être jugés ce vendredi. Leur procès est renvoyé au 11 mars. Ils sont soupçonnés d'avoir fait passer des migrants en Angleterre depuis les plages de la Côte d'Opale.

Les trois Irakiens doivent être jugés pour des faits commis entre mai 2021 et janvier 2022

Ils auraient dû être jugés ce vendredi en comparution immédiate mais leur procès a été renvoyé au 11 mars: trois Irakiens, soupçonnés d'avoir fait passer des migrants en Angleterre depuis la Côte d'Opale sur des petites embarcations de fortune, ont été interpellés cette semaine. Les deux premiers ont été arrêtés lundi, le troisième a été interpellé jeudi. Le parquet de Dunkerque indique qu'ils étaient surveillés depuis plusieurs mois. Ils n'avaient pas d'adresse fixe en France et naviguaient entre les campements de migrants de la côte et Paris.

Ils seront jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers en bande organisée, pour une période allant de mai 2021 à janvier 2022. Selon la substitut du procureur de la République de Dunkerque Claire Gautier, il leur est reproché "d'être un réseau, ou une partie d'un réseau, de mise à l'eau de small boats" et de s'être occupé "_de la gestion des clients, de l'approvisionnement en bateaux et en carburant, de l'organisation des passages sur les plage_s".