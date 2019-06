Trois perpignanais condamnés pour avoir cambriolé la maison du capitaine du XV de France

Cabestany, France

Le 22 février dernier, en pleine journée, trois hommes rôdent autour de la maison de Guilhem Guirado à Cabestany (Pyrénées-Orientales). L'un d'eux escalade un mur et s'introduit dans l'habitation de l'ancien joueur de l'Usap pendant que ses complices font le guet.

Il fait main basse sur tout un tas d'objets et de vêtements : des costumes et maillots de l'équipe de France de rugby, des coupes et médailles du talonneur et un pistolet. Ils tentent de vendre leur butin sur le marché de la Place Cassanyes à Perpignan. Ils ont besoin d'argent pour se payer leur dose de cocaïne.

Ces trois là n'ont à priori rien en commun. Le plus âgé, 45 ans, est père de famille et auto-entrepreneur. Le deuxième, 37 ans, enchaîne des petits boulots, il est légèrement handicapé. Le dernier, 34 ans, chômeur, a "un casier judiciaire long comme le bras" a précisé le président du tribunal, après avoir énuméré les 32 condamnations.

Ces cambrioleurs ont très vite été repérés. Un des voisins de Guilhem Guirado qui avait aperçu une voiture suspecte a noté la plaque d'immatriculation et l'a donné aux enquêteurs. Ce voisin n'est autre que l'ancien international de rugby, Nicolas Mas.

Le voleur qui est entré dans la maison a été condamné à six mois de prison ferme. Ses deux complices écopent de six mois de prison avec sursis.

Guilhem Guirado et sa compagne n'ont pas assisté aux procès devant le tribunal correctionnel de Perpignan, ce jeudi 27 juin.