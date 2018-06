Trois personnes ont été secourues lundi en fin d'après-midi au large de la plage de Vauville. Elles étaient en difficulté et à la dérive dans des bouées pneumatiques.

Vauville, France

Lundi, vers 17 heures, le Cross Jobourg a prévenu la préfecture maritime. Trois personnes à bord de grosses bouées pneumatiques sont en difficulté et à la dérive devant la plage de Vauville, dans La Hague. Le Cross a lancé un appel à tous les bateaux sur zone. Immédiatement, le semi-rigide de la station SNSM de Goury est envoyé sur place. En parallèle, les pompiers ont déclenché des moyens nautiques et routiers. Un navire de pêche, Le Bleiz Mor, et le patrouilleur de la Marine nationale, le Cormoran, ont aussi proposé leur assistance.

Transférés dans un zodiac jusqu'à la terre ferme

A 17h15, les trois personnes à la dérive ont été récupérées à bord du bateau de pêche, qui était à cinq minutes. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu s'approcher de la plage. Les baigneurs ont alors été transférés dans un zodiac. En bonne santé, ils ont retrouvé la terre ferme vers 17h45 et ont été pris en charge par les pompiers.

La préfecture maritime met en avant "la rapidité de l'intervention et la solidarité des gens de mer". "Cette opération aurait pu être difficile si les baigneurs avaient continué de dériver vers le Raz Blanchard", ajoute-t-elle.