Trois personnes âgées meurent dans un accident de la route en Ariège

Les pompiers ont été prévenus vers 14h45 ce vendredi après-midi en Ariège, entre Foix et Lavelanet, à Roquefixade. Un accident de la route s'est produit entre deux voitures. Dans le premier véhicule se trouvait un automobiliste, et dans le second, deux passagers étaient à bord. Les victimes sont des personnes âgées d'environ soixante-dix ans.

En arrivant sur place, les secours ont tenté de les réanimer. Les trois personnes âgées sont décédées dans ce choc frontal. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.