Trois personnes arrêtées pour trafic d'héroïne à Avignon

Trois interpellations pour trafic d'héroïne à Avignon ont eu lieu ce mercredi 17 novembre. Deux hommes et une femme ont été arrêtés et placés en garde à vue par la police nationale. Ils étaient sous surveillance depuis plusieurs semaines. Au moment de l'arrestation quartier Saint-Jean, les dealers présumés avaient 50 grammes d'héroïne et 840 euros sur eux. Lors de la perquisition au domicile de la femme à Vedène, la brigade cynophile a découvert 110 grammes de cocaïne et 170 euros supplémentaires. Les trois mis en cause ont été déférés ce vendredi 19 novembre en fin de matinée pour être jugés en comparution immédiate.