Trois personnes blessées au couteau à l'hôpital de Montauban

Trois personnes ont été blessées au couteau à l'hôpital de Montauban (Tarn-et-Garonne) ce mercredi 29 mars.

Au moins une personne est gravement touchée : selon la CGT, il s'agit d'un agent de la fonction publique hospitalière. Il se trouvait dans les allées du bâtiment central.

L'agression s'est produite au rez-de-chaussée du centre hospitalier. L'auteur serait un malade psychiatrique, qui faisait des allers-retours réguliers entre la prison et les services psychiatriques de l'hôpital. Selon la CGT, il aurait dû être interné en secteur fermé, mais le syndicat indique que ce secteur n'existe plus à Montauban.

La CGT alertait sur la dégradation de l'hôpital

La CGT dit avoir alerté à plusieurs reprises, et depuis plusieurs semaines, la direction de l'hôpital de Montauban et les autorités sanitaires sur la dégradation de l'offre de soins, des conditions de travail et l'épuisement des personnels.

Ce jeudi, les agents du service psychiatrie avaient d'ailleurs prévu d'alerter la presse sur les conditions de travail à l'hôpital, une décision qui a été prise en assemblée générale.

La direction envisagerait de fermer une trentaine de lits en psychiatrie prochainement, selon la CGT, pour récupérer du personnel pour d'autres services. Des lits ont déjà été fermé il y a quatre ans.