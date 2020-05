Trois personnes blessées au couteau lors d'une rixe à Saint-Étienne-du-Rouvray

La soirée entre amis s'est terminée à l'hôpital et au commissariat pour des habitants de l'agglomération, jeudi 28 mai. La veille, un couple a invité quelques personnes dans son appartement de la rue Julian-Grimau à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mais vers 3 h 30, l'alcool fait son effet et la soirée dérape.

L'hôte et un invité habitant Sotteville-lès-Rouen s'échangent des coups et sont blessés au couteau. L'hôte, âgé de 30 ans, est blessé au flanc. L'invité, 36 ans, est lui touché à la main et légèrement blessé à la tête. Une jeune fille de 14 ans tente de s'interposer mais est elle aussi blessée à la main.

Une personne en garde à vue

Les policiers de la Bac, brigade anti-criminalité, sont appelés. En arrivant sur les lieux, ils découvrent le Sottevillais dans la rue et blessé. Ils appellent les pompiers qui le conduisent au CHU de Rouen. Après avoir été soigné, il est placé en garde à vue.

Le trentenaire et la jeune fille sont eux aussi conduits à l'hôpital.

L'enquête est en cours pour déterminer le rôle de chacun dans cette rixe.