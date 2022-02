Trois personnes d'une même famille blessées dans un grave accident de la route aux Angles

Une grand-mère, son fils et son petit-fils ont été blessés dans une sortie de route au niveau du boulevard Jean Rey aux Angles (Gard).

Un grave accident de la route a eu lieu ce jeudi vers 17h aux Angles (Gard). Une voiture a fait une sortie de route au niveau du rond-point de Bellevue, en bas du boulevard Jean Rey. Une grand-mère, son fils et son petit-fils de 10 ans se trouvaient dans le véhicule. Les deux adultes sont gravement blessés et sont examinés par un médecin avant leur transport vers l'hôpital, tout comme le garçon, blessé plus légèrement.

Deux hélicoptères ont été dépêchés pour transporté les deux blessés graves : l'hélicoptère du Samu 30 a transporté l'un des blessés vers le CHU de Nîmes et l'hélicoptère du Samu 84 a transporté l'autre blessé vers Marseille. Le garçon a été transporté vers l'hôpital d'Avignon.