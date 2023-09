La Roche-sur-Yon : trois des victimes d'une explosion au gaz ont succombé à leurs blessures

Une explosion au gaz a frappé une maison de La Roche-sur-Yon au lieu dit Bel air du Bourg samedi dernier vers 15 heures. Trois personnes, deux hommes âgés de 72 et 65 ans et une femme âgée de 76 ans, grièvement blessés et conduits sur les hôpitaux de Nantes et La Roche-sur-Yon, ont finalement succombé à leurs blessures en début de semaine.

Lors de l'explosion, six membres d’une même famille étaient présents. L'enquête se poursuit pour connaître les origines du drame. Un arrêté de péril empêche pour le moment les enquêteurs de se rendre sur les lieux.