Trois personnes déférées après l'agression de militants de "Reconquête" à La Chapelle-Saint-Mesmin

Trois jeunes hommes ont été déférés ce samedi devant le procureur d'Orléans, pour l'agression de quatre militants de Reconquête mercredi à La Chapelle-Saint-Mesmin pendant un collage d'affiches. Deux d'entre eux ont été blessés au niveau du visage. Les mis en cause ont avoué les faits.

Quatre militants de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, ont été agressés ce mercredi à La Chapelle Saint Mesmin (Loiret) alors qu'ils collaient des affiches du candidat à la présidentielle. Deux ont même été blessés au visage et se sont vus prescrire respectivement huit et cinq jours d'Incapacité Temporaire de Travail. Trois jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue ce vendredi, où ils ont reconnu les faits, avant d'être déférés devant le procureur de la République d'Orléans.

Insultes, menaces de mort et coups

Les membres de Génération Z, mouvement qui réunit les jeunes soutiens d'Eric Zemmour, ont d'abord été pris à partie, avec insultes et menaces de mort, avant que des coups ne soient portés. Leur voiture a également été endommagée.

Pour se défendre, les militants d'extrême-droite ont jeté leur seau de colle sur le véhicule des assaillants. De quoi permettre aux enquêteurs de retrouver la trace des agresseurs et de les interpeller. Pour l'heure, le parquet d'Orléans n'a pas encore communiqué sur les suites judiciaires de cette affaire.