Trois personnes, dont deux enfants, gravement blessées dans un incendie à Livry-Gargan samedi matin

Un incendie a entièrement ravagé un immeuble d'habitation de trois étages de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, ce samedi matin. Trois personnes, dont deux enfants, ont été hospitalisées en urgence absolue, deux ont des brulures sévères, une autre a été intoxiquée par les fumées. Les pompiers ont été appelés vers 5h30 dans cet immeuble ancien de l'avenue Léo Lagrange. À leur arrivée, le feu avait pris au rez-de-chaussée, au dernier étage et dans toute la cage d'escalier. Sept personnes ont du être secourues dans les étages avec une échelle, et il a fallu actionner quatre bras mécaniques pour diriger les lances d'eau et de mousse et venir à bout du sinistre.

Une vingtaine de personnes sinistrées ont été accueillies dans un gymnase par la mairie, qui a relogé quatre personnes pour le week-end. Les autres ont trouvé une solution dans leur entourage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.