Trois personnes, dont deux jeunes enfants, isolés par la marée près du Mont-Saint-Michel

Ce samedi en début d'après-midi, trois personnes ont été piégées par la marée montante à l'est du rocher de Tombelaine, dans la baie du Mont-Saint-Michel. La femme de 33 ans, le petit garçon de huit ans et la fillette de cinq ans ont été héliportés sains et saufs jusqu'à la terre ferme.