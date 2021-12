Trois personnes dont deux mineurs placées en garde à vue après l'agression du maire de Saint-Macaire

Une semaine après l'agression en pleine rue du maire de Saint-Macaire, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce mercredi. Parmi elles, deux mineurs soupçonnés de violences en réunion avec arme. La troisième est le père de l'un d'eux, il sera jugé ce jeudi.

L'agression avait choqué toute la commune. Une semaine jour pour jour après le déferlement de violence contre Cédric Gerbeau, le maire de Saint-Macaire, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mercredi 15 décembre. Deux d'entre elles sont mineures et ont été présentées au juge des enfants mercredi soir pour violences en réunion avec arme et menaces de mort sur un officier public. Le troisième interpellé, majeur, est le père de l'un des deux jeunes. Il sera jugé en comparution immédiate ce jeudi pour menace de crime ou délit sur un officier public.

Mercredi 8 décembre, le maire de Saint-Macaire avait été pris à partie alors qu'il intervenait pour un différend entre une habitante et des membres de la communauté du voyage installés dans la commune. Selon nos confrères du Républicain Sud-Gironde, une adolescente avait asséné un coup de poing à Cédric Gerbeau, avant qu'un autre ne lui profère des menaces de mort. Ce même mineur l'avait ensuite frappé au niveau du visage avec une planche en bois. Le maire avait écopé de sept jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).

Un rassemblement de soutien

En attendant, c'est son premier adjoint, Dominique Scaravetti, qui a pris le fauteuil de maire par intérim. Il a pris la parole dans la soirée du mercredi 15 décembre, lors d'un rassemblement de soutien devant la mairie de Saint-Macaire. Une centaine d'habitants et de maires de communes voisines se sont réunis pour dénoncer les actes de violence contre Cédric Gerbeau.