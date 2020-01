Trois personnes, dont un employé de la ville d’Eu, décèdent dans un accident de kayak en baie de Somme

Eu, France

Trois kayakistes sont morts dans un accident en Baie de Somme samedi 11 janvier. Ils ont été retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche. Un adolescent de 15 ans a également été secouru en état d'hypothermie. Ces membres du club de Saint-Valery-Sur-Somme, en Picardie, participaient à une sortie en mer. Parmi les victimes figure Nicolas Fournier, un employé de la mairie d'Eu.

Un employé communal très investi

Nicolas Fournier, 47 ans, laisse derrière lui deux enfants. Cela faisait plus de dix ans qu'il travaillait à la mairie. Il avait une double casquette. Technicien en archéologie à la mairie, il était depuis quatre ans responsable de la sécurité des agents communaux.

Le maire d'Eu, Yves Derrien, est attristé par cette nouvelle : "Je le connaissais bien. Il avait un rôle important à la mairie. Nicolas évoquait avec conviction son métier. Il avait notamment un lien particulier avec les étudiants et les jeunes, il leur parlait d'archéologie, les incitait à l'Histoire. J'ai le souvenir d'un homme franc, qui n'hésitait pas à signaler les problèmes et à les étudier. C'était aussi un grand sportif. Il représentait avec force et gentillesse, lors de la journée des sports, l'association de kayak de la baie de Somme. J'ai une pensée pour sa famille et ses enfants", indique l'élu.