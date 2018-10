Trèbes, France

Trois personnes ont été mises en examen ce vendredi pour "association de malfaiteurs terroriste", dans l'enquête sur les attentats du 23 mars dernier à Trèbes et Carcassonne. Elles sont placées en détention provisoire. L'une de ces personnes est également mise en examen pour "détention d'arme en lien avec une entreprise terroriste", précise une source judiciaire à France Info.

Six personnes de l'entourage de l'auteur des attaques, Radouane Lakdim, avaient été interpellées mardi. Trois personnes à Carcassonne, une ailleurs dans le département de l'Aude, une dans les Bouches-du-Rhône et une dans l'Hérault. Des perquisitions et des auditions libres avaient aussi été menées à Toulouse.

Les trois autres personnes interpellées ne font pas l'objet de poursuites à ce stade.

Fin mars, la compagne de Radouane Lakdim, une jeune convertie à l'islam alors âgée de 16 ans, avait déjà été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placée en détention provisoire.

Le 23 mars, le terroriste de 25 ans avait volé une voiture à Carcassonne, après avoir abattu le passager et blessé le conducteur. Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne, avant d'entrer dans un supermarché Super U à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était livré comme otage à la place d'une femme. Le jihadiste avait été abattu par des gendarmes de l'antenne GIGN de Toulouse.