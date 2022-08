Trois personnes en détention provisoire dans une affaire d'empoisonnement dans le Cher

L'homme victime d'une tentative d'empoisonnement à Saint-Éloy-de-Gy est désormais tiré d'affaire. Mais trois personnes ont été arrêtées et le parquet de Bourges ouvre une information judiciaire ce jeudi, a appris France Bleu Berry, confirmant une information de nos confrères du Berry Républicain. Deux hommes et une femme ont été mis en examen et placés en détention provisoire en attendant l'avancée de l'enquête.

Les faits présumés remontent au 1er août. La victime se rend chez un proche qui organise une soirée avec des personnes d'un milieu très marginal. Son ami l'invite alors à boire un verre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que des médicaments auraient été rajoutés précédemment. Il consomme la boisson. Quelques instants plus tard, il ne se sent pas bien et décide d'écourter la soirée pour rentrer chez lui à vélo. Il est alors pris d'un malaise et s'effondre sur la route. Ce sont des proches qui le retrouvent presque inconscient. Il est emmené en urgence à l'hôpital de Bourges.

L'homme qui a fait boire le verre est arrêté. Mais deux de ses amis sont également mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation de la boisson empoisonnée. Les analyses toxicologiques n'ont pas encore donné de résultats. Elles doivent permettre d'en savoir plus sur le contenu exact du verre.