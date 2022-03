Trois personnes en fuite après une tentative de cambriolage qui a fait trois blessés à Maricourt

Trois personnes sont en fuite ce 17 mars après une tentative de cambriolage dans une maison de Maricourt, une commune de la Somme située entre Albert et Péronne, commise un peu plus tôt dans la journée. Le dispositif de recherche des fugitifs, mis en place par les forces de l'ordre en milieu de journée, a été levé vers 15h30.

Vers 11h50, les gendarmes ont été prévenus d'une bagarre en cours rue des Forges, entre les cambrioleurs présumés et les trois habitants du logement, deux hommes et une femme. Eux-mêmes prévenus par le déclenchement de leur alarme de sécurité, alors qu'ils se trouvaient à proximité de chez eux, ces trois occupants sont donc tombés nez à nez avec les malfaiteurs. Un affrontement a eu lieu, blessant légèrement les trois habitants de la maison. Les auteurs de la tentative de cambriolage ont ensuite pris la fuite au volant de la voiture de leurs victimes présumées, abandonnant la leur.

Une quarantaine de gendarmes et un hélicoptère mobilisés

Les gendarmes ont immédiatement été mobilisés pour tenter de retrouver les fugitifs, sans résultat pour le moment. Au plus fort de l'intervention, une dizaine de patrouilles, soit une quarantaine de militaires et un hélicoptère ont été déployés. Des barrages ont également été mis en place à la limite des départements du Pas-de-Calais, de l'Oise et de l'Aisne.

Les trois occupants de la maison, légèrement blessés, ont été pris en charge à l'hôpital de Péronne. Une enquête, confiée à la brigade de recherches de Péronne, a par ailleurs été ouverte.