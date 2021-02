Trois personnes en garde à vue après une opération anti-drogue dans le quartier Kennedy à Montargis

Sur réquisitions du procureur de la République, une opération de lutte contre les stupéfiants a eu lieu, mardi 2 février, quartier Kennedy à Montargis. De l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis ont été saisis. Trois jeunes hommes dont un mineur sont en garde à vue.

C'est sans doute, les premiers effets de la récente mise en place d'un Groupement local de traitement de la délinquance dans le montargois. Diligentée par Loïc Abrial, procureur de la République de Montargis, une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été menée mardi 2 février dans le quartier Kennedy de Montargis. Une opération de contrôle qui a permis de saisir diverses substances ainsi que de l'argent liquide. Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Alors qu'une opération de contrôle a lieu rue de Lattre-de-Tassigny, les policiers de la Brigade Anti-Criminalité, épaulée par une patrouille cynophile, sont témoins d'une transaction dans un hall d'immeuble. Pris en flagrant délit, les dealers prennent la fuite. Ils sont retrouvés par le chien policier dans un appartement. Trois personnes sont arrêtées. Il s'agit de trois jeunes hommes, âgés de 22 et 19 ans et d'un mineur de 17 ans.

Dans l'appartement, les policiers mettent la main sur tout l'attirail d'un trafic de stupéfiants, couteau, balance et sachets conditionnés. Ils saisissent surtout plusieurs grammes d’héroïne, de cocaïne et d'herbe et résine de cannabis. 2.000 euros en liquide ont également été retrouvés sur les lieux confirme le procureur de Montargis. Les trois prévenus sont en garde à vue au commissariat de Montargis.