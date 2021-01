Trois personnes en "urgence absolue" après une collision frontale à Fontanès

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour un accident de la circulation sur la D 6110, sur la commune de Fontanès, près de Sommières. Rapidement arrivé sur les lieux,le premier détachement est confronté à un violent choc frontal entre deux véhicules légers. On dénombre trois personnes en "Urgence Absolue" dont deux sont incarcérées dans les véhicules. Il s'agit d'un homme de trente ans, et de deux femmes de 23 et 60 ans.

Après leur désincarcération les trois personnes ont été dirigées avec l'appui du SMUR Nîmes sur le Centre hospitalier Carémeau. La Gendarmerie Nationale a mis en place une déviation le temps de l'intervention.