Trois personnes évacuées après un incendie d'appartement

Un septuagénaire et deux autres hommes plus jeunes ont été hospitalisés après un incendie dans un immeuble d'habitation à Cavaillon.

Les faits se déroulent dans la nuit de vendredi 10 au samedi 11 juin vers 21 heures à Cavaillon sur le cours Cassini. Un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Un homme d'un peu plus de 70 ans a été brûlé et héliporté jusqu'à hôpital de Montpellier. Deux autres hommes de 29 et 33 ans ont été transportés à l'hôpital de Cavaillon. Ils ont été intoxiqués par les fumées. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour évacuer les victimes et éteindre l'incendie.